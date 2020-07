Sarri dice che se i giocatori della Juve hanno vinto con lui, allora sono forti | VIDEO (Di lunedì 27 luglio 2020) C’è stato un momento che la diretta Instagram di Leonardo Bonucci ha colto, una battuta Sarri che vale più di mille parole spese in tutto questo strano campionato di Serie A 2019/2020. Alla fine, la Juventus ha vinto il suo 36° scudetto, il nono consecutivo, per la serie più vincente della storia del calcio italiano. È stato il più complicato da raggiungere degli ultimi anni, arrivato dopo il cambio di allenatore e con Maurizio Sarri in panchina. Proprio Sarri, sia prima sia dopo il coronavirus, è stato tra i più discussi nell’ambiente bianconero, evidentemente non accettato dai tifosi. LEGGI ANCHE > Le bestemmie al momento del rigore della Roma contro la Fiorentina Battuta ... Leggi su giornalettismo

FBiasin : La #Juve ha sbagliato a cambiare #Allegri perché ha rinunciato al suo tecnico ideale. Nonostante tutto #Sarri ha v… - IlGrandeGian : cmq mi fa tenerezza #sarri che dice 'se avete vinto con me allora siete forti' credo che nemmeno lui ancora si sent… - FinoAllaFine032 : RT @kravotz: Del Piero che dice a Sky che l'uomo scudetto è Sarri. Dove siete menteccati del disagio? Uscite dalle fogne e fatevi cagare i… - faceoffszn : RT @cirtnecj: Szczesny che durante l’intervista di Sarri gli passa una sigaretta accesa e gli dice “Te la sei meritata” - JohSogos : RT @RepubblicaTv: Juventus, 'fuorionda' di Sarri dopo lo scudetto: 'Se avete vinto con me, siete forti': Un 'fuorionda' che è diventato vir… -