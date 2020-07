Militari: spettanza indennità di trasferimento (Di domenica 26 luglio 2020) Indennità di trasferimento ex l. 86/01Il casoLa definitiva soluzione della questioneIndennità di trasferimento ex l. 86/01Torna suCon un primo ricorso al tribunale amministrativo, alcuni Militari chiedono l'accertamento del proprio diritto a percepire l'indennità di trasferimento ex L. 86/01, oltre alla condanna dell'amministrazione a pagare quanto dovuto per questo titolo. Ma facciamo prima un passo indietro nella vicenda. Il casoTorna suAnni prima svolgevano il loro servizio presso un Battaglione. Erano stati invitati ad indicare, in funzione dell'imminente soppressione del Reparto, la sede di proprio gradimento atteso il prossimo trasferimento. Effettuato il trasferimento, questo in un primo momento era stato definito dall'amministrazione "d'autorità", ... Leggi su studiocataldi

