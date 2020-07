USA Breaking news del 24 luglio 2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) Oggi, 24 luglio, tante nuove news dagli USA. Last news del 24 luglio Trump: addio alla Convention repubblicana Il presidente Trump ha detto addio alla Convention repubblicana che si sarebbe dovuta tenere a fine agosto a Jacksonville, in Florida. Trump ha detto: “Non è il momento giusto. Terrò ancora un discorso in una forma diversa”. … Leggi su periodicodaily

Simona53313767 : RT @danieledann1: ??#USA, ricercatrice cinese in fuga: si nasconde nel consolato di #SanFrancisco. Tang Juan è accusata di aver tenuto nasco… - Mattia_Lz : RT @danieledann1: ??#USA, ricercatrice cinese in fuga: si nasconde nel consolato di #SanFrancisco. Tang Juan è accusata di aver tenuto nasco… - emobranco : RT @danieledann1: ??#USA, ricercatrice cinese in fuga: si nasconde nel consolato di #SanFrancisco. Tang Juan è accusata di aver tenuto nasco… - Ernesto29296958 : RT @danieledann1: ??#USA, ricercatrice cinese in fuga: si nasconde nel consolato di #SanFrancisco. Tang Juan è accusata di aver tenuto nasco… - piccologabri : RT @danieledann1: ??#USA, ricercatrice cinese in fuga: si nasconde nel consolato di #SanFrancisco. Tang Juan è accusata di aver tenuto nasco… -

Ultime Notizie dalla rete : USA Breaking USA Breaking news del 23 luglio 2020 Zazoom Blog Un chimico dalla Colombia per creare coca

Un’inchiesta dei carabinieri e dei Ros che sembra uscita dalla serie tv ’Breaking bad’. Stavolta però è realtà con tanto di quartiere generale a Rimini. E i militari dell’Arma, insieme ai colleghi dei ...

Il governo di Pechino teme attentati all'ambasciata cinese di Washington tra accuse di spionaggio e l'odio sociale provocato dal coronavirus

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Sarebbero arrivate minacce di morte con ipotesi di attentati contro l’ambasciata cinese a Washington. A lanciare l’allarme è la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chu ...

Un’inchiesta dei carabinieri e dei Ros che sembra uscita dalla serie tv ’Breaking bad’. Stavolta però è realtà con tanto di quartiere generale a Rimini. E i militari dell’Arma, insieme ai colleghi dei ...(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Sarebbero arrivate minacce di morte con ipotesi di attentati contro l’ambasciata cinese a Washington. A lanciare l’allarme è la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chu ...