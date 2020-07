Oms, trend preoccupanti in Europa del sud e Balcani (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 22 LUG - "Mentre certamente in Europa occidentale la malattia è sotto controllo, abbiamo ancora trend preoccupanti nell'Europa meridionale e nei Balcani, quindi non siamo ancora fuori ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Oms trend Coronavirus mondo, diretta. Oms: «Trend allarmante in Sud Europa e Balcani». Usa 1.000 morti in 24 ore. Il Messaggero Oms, trend preoccupanti in Europa del sud e Balcani

Coronavirus mondo, diretta. Usa 1.000 morti in 24 ore. Oms: «Trend allarmante in Sud Europa e Balcani»

La situazione Coronavirus nel mondo in diretta aggiornata al 22 luglio 2020. Preoccupa lo Yemen, dove il tasso di mortalità per Covid è cinque volte più alto della media del resto del pianeta. Resta a ...

