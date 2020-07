Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali (Di martedì 21 luglio 2020) Sono state rese note le formazioni ufficiali dell’anticipo tra Sassuolo e Milan che scenderanno in campo alle ore 21:45. Queste le scelte dei due allenatori: Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marolon, Peluso, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Raspadori, Haraslin; Caputo. All. De Zerbi Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli Foto: profilo twitter Sassuolo L'articolo Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 21h45 #ForzaMilan ???? - acmilan : ??? Le 5 reti rossonere più belle in #SassuoloMilan ?? Enjoy the show at Mapei Stadium! ? Vota il tuo preferito su… - SassuoloUS : #SassuoloMilan: sono 23 i convocati neroverdi ???? ?? - walahameed : RT @IsmaelBennacer: ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 21h45 #ForzaMilan ???? - MarcoosRomero : RT @GoalItalia: Donnarumma fa 200 col Milan: dal Sassuolo al Sassuolo ??? -