Marano, travolge un pedone e non lo soccorre: giovane in ospedale (Di sabato 18 luglio 2020) Marano di Napoli: i Carabinieri indagano sul ferimento di un ragazzo investito da un’auto nel centralissimo Corso Europa. Nella serata di ieri c’è stato un incidente stradale a Marano (città dell’area Nord di Napoli), dove un giovane è stato travolto da un’auto, il cui conducente non si è tuttavia fermato per prestargli soccorso. Come riportato … Leggi su 2anews

Ultime Notizie dalla rete : Marano travolge Travolge un pedone nel Napoletano e scappa senza prestare soccorso: giovane in ospedale Il Mattino Travolge un pedone nel Napoletano e scappa senza prestare soccorso: giovane in ospedale

Grave incidente nella tarda serata di ieri a Marano, al centralissimo corso Europa. Un giovane è stato travolto da un'autovettura e il guidatore, secondo le prime testimonianze raccolte, si sarebbe ...

Qualiano dà il suo addio alla piccola Sofia, vittima a 4 anni di un incidente stradale

Nel pomeriggio di oggi Qualiano saluterà per l'ultima volta la piccola Sofia Strazzulli, bimba di 4 anni rimasta uccisa in un incidente stradale verificatosi mercoledì scorso. La salma sarà trasportat ...

Grave incidente nella tarda serata di ieri a Marano, al centralissimo corso Europa. Un giovane è stato travolto da un'autovettura e il guidatore, secondo le prime testimonianze raccolte, si sarebbe ...Nel pomeriggio di oggi Qualiano saluterà per l'ultima volta la piccola Sofia Strazzulli, bimba di 4 anni rimasta uccisa in un incidente stradale verificatosi mercoledì scorso. La salma sarà trasportat ...