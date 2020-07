Fase 3: dalla paura di uscire alla sfida del virus (Di sabato 18 luglio 2020) Alcune persone hanno reagito alla Fase di riapertura, continuando la quarantena, rimandando il momento dell’uscita perché paralizzati dalla paura del contagio con precauzioni eccessive e evitamento dei contatti sociali, come se ri-uscire significasse automaticamente ammalarsi. L’imprevedibilità e la portata della minaccia e della chiusura, hanno stimolato, tra gli altri, sentimenti di impotenza e vulnerabilità, non superabili con la semplice attenuazione della minaccia stessa e con la riapertura. Lo stato di deprivazione vissuto in questi mesi inoltre, ha riattivato e/o amplificato insicurezze e problematiche personali, che ora si nascondono dietro l’eccesso di cautela. Altri invece, hanno ripreso le attività sospese dal lockdown con molta ... Leggi su ilfattoquotidiano

M5S_Camera : La Camera ha appena approvato, in via definitiva, il #DecretoRiaperture. Siamo usciti dalla fase più buia dell’eme… - _MiBACT : #Covid19, Conclusa la prima fase di consegna di circa un milione di mascherine chirurgiche nei luoghi della cultura… - gennaromigliore : Con grande piacere questa mattina con la ministra @elenabonetti abbiamo incontrato il cardinale di Napoli S.E. Sepe… - paulpaeven : @GiuseppeConteIT Chi omaggia Conte in questa fase è chiaramente disconnesso dalla realtà - LGUMNT : @olli_gu che bella ‘sta cosa. mi metto dalla parte del padre e .... ruberó il gesto. (ma passerà del tempo visto… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase dalla Trasporti e fase 2, assembramenti in metro e mezzi di rinforzo vuoti. Il viaggio a bordo della linea S1 RomaToday Coronavirus Latina: 8 contagi in 5 giorni in provincia. Nel Lazio ancora casi di importazione

I guariti sono 513. Sileri a Latina: "Il vaccino realisticamente nel 2021" “Non abbiamo la sfera di cristallo ma veniamo fuori dalla fase più acuta e i comportamenti che abbiamo messo in atto, a ...

Sabaudia: prenotazione della spiaggia libera, al via la sperimentazione del portale

La prenotazione è ancora facoltativa “È bene specificare - sottolineano dal Comune - che la prenotazione tramite il portale www.reservare.it, anche se caldamente consigliata, in questa fase di ...

