Fermati in autostrada con 220 mila euro in contanti: denunciati due 70enni (Di venerdì 17 luglio 2020) Fermati dalla polizia stradale di Arezzo durante un controllo in A1 e sono stati sorpresi a viaggiare con 220 mila euro in contanti, soldi sulla cui provenienza non hanno saputo fornire spiegazioni ... Leggi su leggo

Roma, 17 lug. (askanews) - La Polizia Stradale di Arezzo in Autostrada del sole, nei pressi del Casello di Arezzo, ha effettuato un importante sequestro nel corso di un'attivit di Polizia Giudiziaria.

