Riforma Pensioni oggi 16 luglio 2020: ultime su Opzione donna e quota 100 rosa (Di giovedì 16 luglio 2020) La crisi dovuta dal Covid-19 rischia di far saltare tutte le riforme Pensionistiche, sia in Italia che negli altri paesi europei. Proprio a questo proposito Macron ha detto nei giorni scorsi che non potrà fare la Riforma delle Pensioni come era stata prevista prima della crisi. Da questo punto nasce un interessante post di Orietta Armiliato, amministratrice del Gruppo Opzione donna Social, che va a toccare i temi di Opzione donna e di quota 100 rosa. Vediamo le sue parole, e nella seconda parte dell’articolo l’intervento di Renato Brunetta proprio sulle riforme mancate negli ultimi anni. Pensioni ultime novità oggi 16 luglio ... Leggi su pensionipertutti

chikich01802685 : RT @CarmineTomeo: Rapporto Inail 2020. Possibili più livelli di analisi, ad es: incidenza infortuni degli over 60 sul totale, da riforma Sa… - moro_thomas : RT @CarmineTomeo: Rapporto Inail 2020. Possibili più livelli di analisi, ad es: incidenza infortuni degli over 60 sul totale, da riforma Sa… - noth2loos : RT @emanuelefelice2: @micheleboldrin 2/2 Su Quota 100, mi ripeto. Ecco la prima cosa che esce scrivendo su google, l'ho dichiarato appena… - BarberisBruna : RT @FnpCisl: La nostra richiesta al presidente @GiuseppeConteIT e ai ministri #Gualtieri #Speranza e #Catalfo oggi su @tempoweb: subito una… - CarmineTomeo : Rapporto Inail 2020. Possibili più livelli di analisi, ad es: incidenza infortuni degli over 60 sul totale, da rifo… -