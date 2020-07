Il Torino batte 3-0 il Genoa e avvicina la salvezza (Di giovedì 16 luglio 2020) Torino (ITALPRESS) – Il Torino torna alla vittoria e piazza l’accelerazione forse decisiva per la salvezza. Il Genoa subisce una sconfitta che interrompe la striscia di sei risultati utili consecutivi in trasferta e resta con un solo punto di vantaggio sul Lecce in vista dello scontro diretto di domenica. All’Olimpico termina 3-0 per la formazione di Longo grazie alle reti di Bremer, Lukic e Belotti, nonostante un avvio di gioco equilibrato che aveva illuso gli uomini di Nicola. Nella prima mezz’ora c’è infatti spazio per un’occasione da gol a testa. Al 7′ Iago Falque sfonda sulla destra e serve Pinamonti che col mancino calcia e trova la risposta a terra di Sirigu. Al 25′ si accende il Torino: Verdi disegna un cross da calcio d’angolo e ... Leggi su ildenaro

CorriereCitta : Il Torino batte 3-0 il Genoa e avvicina la salvezza - infoitsport : Il Torino batte 3-0 il Genoa e avvicina alla salvezza - UomoRango : @a_giovagnoni @CalcioPillole ..la ragione mi dice che quello che scrivi corrisponde alla verità..negli occhi ho le… - nestquotidiano : Il Torino batte 3-0 il Genoa e avvicina la salvezza - zazoomblog : Il Torino batte il Genoa e fa un grosso passo avanti verso la salvezza - #Torino #batte #Genoa #grosso #passo -