PES 2021 salta la sfida con FIFA 21 | PES 2022 in sviluppo su PS5 e Xbox Series X

Dopo il recente annuncio di FIFA 21 eravate impazienti di scoprire come Konami avrebbe risposto con il suo eFootball PES 2021? Ebbene, sappiate che l'annuncio da parte della compagnia giapponese è finalmente arrivato, ma non come un po' tutti immaginavamo. Sì perché, in un comunicato ufficiale, la casa di Castlevania e Metal Gear Solid ha chiarito che la prossima evoluzione del calcistico Pro Evolution Soccer sarà solo un aggiornamento di quella attuale. Proprio così, PES 2021 arriverà su PC e console come grande update dell'apprezzato eFootball PES 2020, disponibile dallo scorso anno. Sulle pagine dello store di Xbox si legge infatti: Questo prodotto è una versione aggiornata di eFootball PES 2020 (rilasciato a settembre 2019) contenente i dati ...

gigibeltrame : PES 2021 sarà un aggiornamento del 2020, versione next gen il prossimo anno #digilosofia - HDblog : PES 2021 sarà un aggiornamento del 2020, versione next gen il prossimo anno - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Konami conferma: #PES2021 sarà un aggiornamento di #PES2020. - frances87084404 : @officialpes è possibile sapere se pes 2021 uscirà come gioco( fiscico ) o come aggiornamento per pes 2020? Sarà a… - yeshua_max : @officialpes se non realizzate un pes 2021 migliorandolo di non poco perché ci sono molte pecche passerò a @EA_FIFA_Italia dopo tanti anni -