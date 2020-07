La gaffe di Sandra Milo in diretta tv sorprende Andrea Delogu (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sandra Milo e la figlia Debora Ergas, sono le inviate speciali della “Vita in diretta Estate”, si sono collegate con i conduttori Marcello Masi e Andrea Delogu direttamente da un campo di angurie. Raccontandone il percorso, dalla semina al raccolto. Proprio parlando della nascita del frutto, Sandro Milo ha detto: «Sapete come nasce il cocomero? All’inizio ci sono due fiori, il fiore maschio e il fiore femmina. Il fiore maschio…». A quel punto, Andrea Delogu, divertita e incredula, esclama: «Stai attenta…». Ma Sandra Milo, con la sua proverbiale spontaneità, prosegue: «Il fiore maschio insemina quello femmina e il fiore femmina poi fa ... Leggi su musicaetesti.myblog

infoitcultura : Sandra Milo, gaffe hot alla Vita in Diretta. Andrea Delogu: «Stai attenta» - GiuseppeBozza : Sandra Milo, gaffe hot alla Vita in Diretta. Andrea Delogu allibita: «Stai attenta...» - infoitcultura : Sandra Milo ci ricasca: altra gaffe “hot” a La Vita in Diretta: “Il fiore maschio…” - zazoomblog : Sandra Milo gaffe hot alla Vita in Diretta. Andrea Delogu allibita: Stai attenta... - #Sandra #gaffe #Diretta.… - zazoomblog : Sandra Milo ci ricasca: altra gaffe “hot” a La Vita in Diretta: “Il fiore maschio…” - #Sandra #ricasca: #altra… -