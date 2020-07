Disastro-Diaco, congiuntivo da brividi in diretta tv. E l'ex dirigente Rai lo massacra in pubblico: volano stracci (Di martedì 14 luglio 2020) Che scivolone per Pierluigi Diaco. Siamo all'ultima puntata di Io e Te, quella in onda su Rai 1 lunedì 13 luglio. E nel corso dell'intervista a Corinne Clery il mitico conduttore è scivolato... sul congiuntivo. Di seguito la frase incriminata, un po' alla Luigi Di Maio: "Non trovare singolare che due persone che non si vedono da dieci anni risolvino una faccenda privata davanti alle telecamere?". Già, "risolvino". Un erroraccio che non è sfuggito a Mauro Mazza, ex direttore di Rai 1, che ha commentato l'accaduto con toni assai aspri su Twitter. Ricollegandosi a quanto detto da Diaco nell'intervista con Flavio Insinna di qualche giorno fa, in cui il conduttore di Io e Te quasi in lacrime si difendeva dagli attacchi dovuti a qualche suo eccesso in tv, Mazza ha cinguettato: "Il solito linciaggio mediatico. E ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Disastro Diaco Diaco, che disastro! “Io e te” è un flop senza precedenti: ascolti imbarazzanti DonnaPOP Io e Te, disastroso congiuntivo di Pierluigi Diaco: l'ex dirigente Rai lo massacra in pubblico, un altro caso

Che scivolone per Pierluigi Diaco. Siamo all'ultima puntata di Io e Te, quella in onda su Rai 1 lunedì 13 luglio. E nel corso dell'intervista a Corinne Clery il mitico conduttore è scivolato... sul co ...

Flavio Insinna a Io e te, la confessione che lascia Diaco di sasso: "Depressione, mi ha salvato mio padre"

La depressione e Flavio Insinna. È stato lo stesso conduttore de L'Eredità a confessare il suo problema nell'intervista con Pierluigi Diaco a Io e te. "Non va sottovalutata la parola e non va usata im ...

Che scivolone per Pierluigi Diaco. Siamo all'ultima puntata di Io e Te, quella in onda su Rai 1 lunedì 13 luglio. E nel corso dell'intervista a Corinne Clery il mitico conduttore è scivolato... sul co ...La depressione e Flavio Insinna. È stato lo stesso conduttore de L'Eredità a confessare il suo problema nell'intervista con Pierluigi Diaco a Io e te. "Non va sottovalutata la parola e non va usata im ...