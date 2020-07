La metro C di Roma sarà commissarita nel dl Semplificazione (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA – Il Comune di Roma chiederà al Governo il commissariamento della tratta ancora in costruzione della linea C della metropolitana “con il decreto Semplificazione, ed entro l’approvazione del Documento di Economia e Finanza che il Governo presenterà a settembre”. La conferma è arrivata a margine della commissione capitolina Mobilità di questa mattina, in occasione di un dialogo, che si è svolto alla presenza della sola agenzia Dire, tra l’assessore ai Trasporti del Comune, Pietro Calabrese, e l’Avvocatura comunale, nella persona dell’avvocato capo Luigi D’Ottavi. Leggi su dire

Shikayuki4 : PRECISAZIONE: la consegna a Roma è AGGRATISSSS e la posso fare presso le metro varie senza problemi! Quindi niente spedizioni it-it extra! - MetroCScpa : RT @DONNARANDOM: Roma, cantieri, Metro C. La stazione Fori Imperiali si sviluppa al di sotto dell’omonima via, tra il Colosseo e la zona an… - MetroCScpa : RT @Gianlucapica91: - roma_trasporti : Metro C, a che punto siamo - I collaudi e i motivi della chiusura serale - Hastagitalia : RT @stefapak: #Roma #M5S #Grillo difende #Raggi e attacca i romani 'gente di fogna' | Metro News -

Ultime Notizie dalla rete : metro Roma Roma, l'odissea della Metro A: un guasto ogni 5 giorni Il Messaggero Teatro Stabile del Veneto riporta pubblico in sala per 100 serate da luglio a settembre

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Ha il sapore dolce del primo gelato dopo un lungo inverno la Stagione Estiva 2020 del Teatro Stabile del Veneto, che riporta finalmente il pubblico nelle sale per fargli ...

Metro C: chiusura alle 21 da oggi, bus navetta fino al 7 dicembre

Per fare spazio ai cantieri, da oggi 13 luglio al 7 dicembre, la circolazione della linea C della metropolitana terminerà in anticipo. Questo quanto riportato da Muoversi a Roma. Da Pantano l’ultima ...

