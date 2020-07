Coronavirus, creato un filtro che uccide il virus via aerosol: la scoperta (Di lunedì 13 luglio 2020) Un filtro che blocca e uccide il Coronavirus è stato creato da un team di ricercatori dell'Università di Houston. I risultati dello studio, che sono stati pubblicati sulla rivista Materials Today Physics, dimostrano che il filtro realizzato con schiuma di nichel riscaldata è in grado di 'catturare e uccidere' il virus nel 99,8% dei casi. Il filtro può essere utilizzato nei luoghi ... Leggi su quifinanza

grazie_ragazzy : RT @FStuppia: Ultim'ora: #Vettel ha creato il coronavirus con il 5g per sabotare la #SF1000 - Paola1565 : RT @Tiziana20202020: Certa 'informazione' bugiarda...incompetente e collusa con il sistema deve essere deferita e portata in tribunale! Lo… - camagna : RT @FStuppia: Ultim'ora: #Vettel ha creato il coronavirus con il 5g per sabotare la #SF1000 - DaddariosWho : RT @FStuppia: Ultim'ora: #Vettel ha creato il coronavirus con il 5g per sabotare la #SF1000 - sebavettels : RT @FStuppia: Ultim'ora: #Vettel ha creato il coronavirus con il 5g per sabotare la #SF1000 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus creato Coronavirus, creato un filtro che uccide il virus via aerosol: la scoperta QuiFinanza Festa Dem Castelfiorentino, il Pd si ritrova al Parco Roosevelt (ma senza ristorante)

Già in questi giorni la festa de L’Unità di Castelfiorentino sarebbe iniziata e sarebbe stata la 73^edizione. L’emergenza Covid-19 ha costretto il Partito democratico ha annullare la tradizionale fest ...

Coronavirus, l’impegno per la comunità del Rotary di Trento: “Lavoriamo per creare cambiamenti positivi e duraturi”

TRENTO. Quello appena trascorso è stato un “anno rotariano” molto complesso caratterizzato dall’emergenza sanitaria legata al coronavirus che ha allontano le persone le una dalle altre per abbassare ...

Già in questi giorni la festa de L’Unità di Castelfiorentino sarebbe iniziata e sarebbe stata la 73^edizione. L’emergenza Covid-19 ha costretto il Partito democratico ha annullare la tradizionale fest ...TRENTO. Quello appena trascorso è stato un “anno rotariano” molto complesso caratterizzato dall’emergenza sanitaria legata al coronavirus che ha allontano le persone le una dalle altre per abbassare ...