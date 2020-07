Messa e rosario domenica 12 luglio in tv: programma, orari, canale e diretta streaming (Di sabato 11 luglio 2020) Il programma, gli orari e le informazioni sulla Santa Messa e del rosario nella giornata di domenica 12 luglio. Proseguo gli eventi dedicati alla chiesa in tv e streaming. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, Papa Francesco celebrerà la Messa in diretta su Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. ... Leggi su sportface

