Maddie McCann news: in corso le ricerche del corpo in Portogallo (Di sabato 11 luglio 2020) Maddie McCann news, in corso le ricerche del corpo. Secondo quanto riferisce Fanpage, infatti, le indagini in corso si starebbero svolgendo in Portogallo. “La polizia portoghese ha lanciato una massiccia campagna di ricerca proprio nella regione in cui la bimba è sparita, in Algarve, in particolare le ricerche del corpicino di Maddie McCann si starebbero concentrando nella zona di Vila do Bispo, non lontano da Praia da Luz”, dove la piccola scomparve nel 2007. Maddie McCann in corso le ricerche del cadavere Dopo l’arresto di Christian Brueckner, il cittadino tedesco sospettato di aver rapito e ucciso la piccola ... Leggi su urbanpost

