USA, prezzi produzione in calo a giugno (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – Scendono i prezzi alla produzione USA a giugno. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), i prezzi alla produzione sono calati dello 0,2% rispetto al +0,4% del mese precedente e atteso dagli analisti. Su base annua i prezzi hanno registrato un decremento dello 0,8% come a maggio e contro il -0,2% del consensus. I prezzi dei beni e servizi “core”, ovvero l’indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell’energia, segnano un -0,3% su mese mentre su anno registrano un +0,1%. Leggi su quifinanza

