Previsioni Meteo, confermato il crollo termico della prossima settimana: venti settentrionali e temperature in brusco calo (Di venerdì 10 luglio 2020) Previsioni Meteo – Stiamo vivendo le ultime fasi di una moderata alta pressione a prevalente componente atlantica, in qualche circostanza, come in questa ultima finale, anche con un più evidente contributo nordafricano. L’anticiclone sarà ancora prevalentemente attivo e segnatamente sulle regioni centro meridionali, per la giornata di domani, sabato 11 luglio, mentre sulle regioni settentrionali perderà già colpi, a opera di un cavo d’onda depressionario nordatlantico che inciderà nelle prossime 24-48 ore anche verso il nostro bacino a iniziare dalle regioni più settentrionali. Per il corso della prossima settimana, le correnti più fresche nordoccidentali prenderanno via via il ... Leggi su meteoweb.eu

