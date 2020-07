Kate Middleton preoccupata per Baby George: cambiamento drastico per il primogenito (Di martedì 7 luglio 2020) Nel Regno Unito il lockdown per l’emergenza sanitaria è arrivato con qualche settimana di ritardo rispetto al nostro Paese ma anche lì le restrizioni sono state durissime e hanno riguardato anche le scuole e le università. E anche la Royal Family, che è stata costretta a mettersi in quarantena come tutti. William, Kate Middleton e i tre principini George, Charlotte e Louis, l’hanno trascorsa ad Anmer Hall e sicuramente i piccoli di casa avranno approfittato dell’immenso giardino per giocare all’aria aperta ma anche loro per mesi non hanno potuto frequentare gli amichetti e i compagni di scuola. Ora che le restrizioni si sono allentate, solo la piccola avrebbe potuto riprendere la scuola mentre per quanto riguarda il primogenito Kate Middleton ha intenzione di cambiare registro. (Continua dopo la foto) Stando a quanto riportano i ... Leggi su caffeinamagazine

