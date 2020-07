Napoli-Roma 2-1, partenopei al quinto posto in classifica (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Napoli batte una Roma in chiara ripresa, ma comunque alla terza sconfitta consecutiva, e raggiunge i giallorossi al quinto posto in classifica. Il posticipo della trentesima giornata al San Paolo finisce 2-1 per la squadra di Gattuso, che aggancia così i giallorossi al 5° posto a 48 punti (ma i partenopei non hanno problemi di accesso all'Europa League in quanto detentori della Coppa Italia). Giallorossi che inanellano la terza sconfitta di fila. Il quarto posto per entrambe è una chimera lontana 15 punti. Ma sulle due sponde si respirano atmosfere opposte: di crescita per il Napoli, di crisi (non solo di gioco e risultati) per la Roma. Gattuso con Milik fra Callejon e Insigne, Demme perno di centrocampo. Fonseca recupera Pau Lopez fra i pali (prima gara post Covid) e sceglie Kluivert, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.Mancini in mediana, Ibanez ... Leggi su ilfogliettone

