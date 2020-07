METEO sino 11 Luglio: Italia tra ANTICICLONE d’Africa e nuovi TEMPORALI (Di domenica 5 luglio 2020) METEO sino ALL’11 Luglio 2020, ANALISI E PREVISIONE Correnti settentrionali affluiscono sull’Italia, al seguito del fronte temporalesco ormai traslato sui Balcani meridionali. Da ovest si sta riproponendo l’ANTICICLONE, con ritorno di METEO stabile e temperature in ripresa a partire dal Nord e dai versanti tirrenici. Riparte quindi l’estate, dopo la brusca battuta d’arresto. Le regioni meridionali risentono ancora di strascichi d’instabilità, con qualche rovescio o temporale su aree ioniche, in Calabria e Sicilia. Questi disturbi subiranno un’attenuazione ad inizio settimana, quando si ridurranno ad isolati TEMPORALI di calore in montagna, per residue infiltrazioni d’aria fresca in quota. Il caldo tornerà protagonista su parte dell’Italia in avvio di settimana, anche se non avremo gli eccessi di ... Leggi su meteogiornale

