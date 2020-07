Kim Kardashian prossima first lady alla Casa Bianca? (Di domenica 5 luglio 2020) Kim Kardashian prossima first lady alla Casa Bianca? L’annuncio del marito Kanye West fa scalpore… Kanye West prossimo presidente degli Stati Uniti e Kim Kardashian prossima first lady alla Casa Bianca? Il rapper e produttore statunitense ha annunciato attraverso Twitter che concorrerà per diventare il successore di Donald Trump, che nel 2018 aveva invece sostenuto, indossando in diverse occasioni il cappello con la scritta ‘Make America Great Again’ eArticolo completo: Kim Kardashian prossima first lady alla Casa Bianca? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

adorvemammt : RT @EScattarreggia: Perché non votare Kanye West: -Ha sostenuto Trump -Usa Dio in politica come Trump -Non ha un programma politico -Non ha… - adorvemammt : RT @yellowsshadow: ma se Kanye West diventa presidente, cosa già assurda di suo, VI RENDETE CONTO CHE KIM KARDASHIAN SAREBBE FIRST LADY? ??… - pazzia1D : RT @Sashka1001: Usa 2020, il rapper Kanye West annuncia: 'Mi candido alle presidenziali' Il produttore dopo anni di voci ha rotto gli induc… - adorvemammt : RT @_KatiaPa: Kanye West si candida alle presidenziali americane. Il che vuol dire che Kim Kardashian potrebbe diventare First lady https:/… - pazzia1D : RT @flynn_wadeoff: Kim Kardashian passa da una sextape alla Casa Bianca grazie a Kanye West: il più gran WTF della storia -