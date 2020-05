VinciCasa estrazione oggi 8 maggio verifica schedina

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 8 maggio 2020)alle 20.00 scopriremo i numeri vincitori del, rimani in continuo aggiornamento con noi per scoprire se sei il fortunato vincitore. Le vincite sono milionari, e per essere precisi, assegnate ad136 case.al via l’nella speranza che nuova settimana nuova casa13 marzo… L'articoloproviene da www.meteoweek.com.