Coronavirus | vacanze e seconde case | lo spostamento tra Regioni sarà consentito solo con

Leggi su tpi

(Di venerdì 1 maggio 2020): ecco quale potrebbe essere la data in cui ci si potrà spostare traDa lunedì 4 maggio entrano in vigore le nuove disposizioni anti-, ma molti italiani già pensano alla data in cui potranno raggiungere leo andare in vacanza spostandosi liberamente tra le. Una data alla quale sta lavorando anche il governo in collaborazione con il comitato tecnico-scientifico. Il giorno cerchiato in rosso sul calendario è il 18 maggio: se entro quella data non vi saranno stati nuovi picchi, relativi alle prime due settimane della fase 2, l’esecutivo potrebbe autorizzare il raggiungimento delleall’interno della propria Regione di residenza. È probabile, comunque, che attraverso i medici di base si debba comunicar loalle Asl con date di arrivo e ripartenza ...