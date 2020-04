“Passaporto sanitario”, tampone e app: le regole per trascorrere le vacanze in Sardegna (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Passaporto sanitario”, tampone e app: le regole per entrare in Sardegna La “fase 2” deve ancora iniziare ma non manca molto all’estate e le regioni più gettonate per le vacanza cominciano a stendere i piani per affrontare la stagione al tempo del Coronavirus. È il caso della Sardegna e del governatore Christian Solinas che sta lavorando a un piano ben preciso per poter permettere vacanze sicure nella regione. Il piano verrà presto presentato al Governo. Traffico passeggeri nei porti e negli aeroporti sardi chiuso ancora per “qualche settimana” e poi si potrà andare a trascorrere le vacanze in Sardegna, ma servirà un “passaporto sanitario” che attesti di non essere infetti da Coronavirus. “Credo sia necessario mantenere il blocco – ha spiegato Solinas – per avere il tempo di ... Leggi su tpi Sardegna - il piano di Solinas per l’estate : scali chiusi fino a giugno poi un “passaporto sanitario” per andare in vacanza sull’isola (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Passaporto sanitario”,e app: leper entrare inLa “fase 2” deve ancora iniziare ma non manca molto all’estate e le regioni più gettonate per le vacanza cominciano a stendere i piani per affrontare la stagione al tempo del Coronavirus. È il caso dellae del governatore Christian Solinas che sta lavorando a un piano ben preciso per poter permetteresicure nella regione. Il piano verrà presto presentato al Governo. Traffico passeggeri nei porti e negli aeroporti sardi chiuso ancora per “qualche settimana” e poi si potrà andare alein, ma servirà un “passaporto sanitario” che attesti di non essere infetti da Coronavirus. “Credo sia necessario mantenere il blocco – ha spiegato Solinas – per avere il tempo di ...

