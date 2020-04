Coronavirus: ricevono le ceneri della defunta, ma lei è ancora viva in ospedale (Di lunedì 27 aprile 2020) Una storia che ha qualcosa del miracoloso quella che arriva dell’Ecuador, anch’esso dilaniato dal Coronavirus che ha colpito il mondo. Una donna malata di Coronavirus che era stata dichiara morta, è stata ritrovata viva a seguito di quello che sembra a tutti gli effetti uno scambio di identità. Donna si risveglia dal coma e chiama i famigliari È successo a Guayaquil, zona rossa colpita dal Coronavirus in Ecuador. Alba Maruri, una donna di 74 anni, è stata dichiarata morta a causa del Coronavirus. La famiglia è stata informata del decesso il mese scorso, con tanto di consegna di un’urna contenenti le ceneri. Tuttavia, secondo quanto raccontato dal quotidiano locale El Comercio, si è trattato solo di un drammatico scambio di persona. Alba, dopo tre settimane di coma, si è risvegliata e ha chiesto di ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - Bellanova : “Poca manodopera in agricoltura? Fondamentale regolarizzare extracomunitari che ricevono offerte di lavoro”

‘Gf Vip 4’ - i concorrenti vengono aggiornati sull’emergenza Coronavirus e ricevono dei videomessaggi dai loro parenti (Di lunedì 27 aprile 2020) Una storia che ha qualcosa del miracoloso quella che arriva dell’Ecuador, anch’esso dilaniato dalche ha colpito il mondo. Una donna malata diche era stata dichiara morta, è stata ritrovataa seguito di quello che sembra a tutti gli effetti uno scambio di identità. Donna si risveglia dal coma e chiama i famigliari È successo a Guayaquil, zona rossa colpita dalin Ecuador. Alba Maruri, una donna di 74 anni, è stata dichiarata morta a causa del. La famiglia è stata informata del decesso il mese scorso, con tanto di consegna di un’urna contenenti le. Tuttavia, secondo quanto raccontato dal quotidiano locale El Comercio, si è trattato solo di un drammatico scambio di persona. Alba, dopo tre settimane di coma, si è risvegliata e ha chiesto di ...

Agricolae1 : #COVID, @guardian : ITALIA RECESSIONE GIÀ PRIMA E ORA NO AIUTI IMPRENDITORI PER ‘SOFFOCANTE BUROCRAZIA’… - PinoTom3 : RT @PinoTom3: Case di riposo, anticamere della morte, dove depositiamo i nostri familiari che invece di un meritato riposo ricevono un calv… - PinoTom3 : Case di riposo, anticamere della morte, dove depositiamo i nostri familiari che invece di un meritato riposo ricevo… - ralloz : Io che rischio di perdere il lavoro e i miei colleghi minacciano di andarsene se non ricevono un aumento, questo co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ricevono Coronavirus: ricevono le ceneri della defunta, ma lei è ancora viva in ospedale Thesocialpost.it Coronavirus: Cesano Maderno, mascherine fashion grazie alla sarta dei Legnanesi

Realizza in particolare i vestiti della Mabilia per gli spettacoli dei Legnanesi, ora però Maria Sarli le ha realizzate e donate a chi ne ha bisogno Se il futuro è indossare la mascherina, che almeno ...

Un docente di UNISA tra i creatori dell'app per intercettare soggetti positivi al Covid-19

Ascolta il prof. Persiano Persiano Sei su Telegram? Per ricevere le notizie in tempo reale è possibile unirsi gratis al canale Telegram di Radio Alfa . Se trovi interessante questo articolo, condivid ...

Realizza in particolare i vestiti della Mabilia per gli spettacoli dei Legnanesi, ora però Maria Sarli le ha realizzate e donate a chi ne ha bisogno Se il futuro è indossare la mascherina, che almeno ...Ascolta il prof. Persiano Persiano Sei su Telegram? Per ricevere le notizie in tempo reale è possibile unirsi gratis al canale Telegram di Radio Alfa . Se trovi interessante questo articolo, condivid ...