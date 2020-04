Coronavirus: Minenna, ‘pronta road map per ripartenza in settore giochi’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr.(Adnkronos) – L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli “seguendo il piano di chiusura del Governo ha gradualmente disposto la chiusura dei giochi che oggettivamente, per motivi tecnico-organizzativi o per evitare assembramenti, non potevano essere svolti a causa dell’emergenza. Ora, seguendo sempre le indicazioni del Governo per la fase 2, ha predisposto la riapertura graduale dei giochi, che andranno a riattivarsi come le altre attività. Io penso che sia un grave errore pensare che la crisi debba essere affrontata per settori separati. Siamo tutti sulla stessa barca e insieme ne usciremo, anche con gli aiuti messi a disposizione dal Governo, tra cui numerose proroghe di scadenza di pagamenti dovuti, anche nel settore dei giochi”. Ad affermarlo è il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna in ... Leggi su ildenaro Coronavirus : Minenna - ‘pronta road map per ripartenza in settore giochi’ (2)

Coronavirus : Minenna - ‘pronta road map per ripartenza in settore giochi’

Coronavirus : Minenna - ‘pronta road map per ripartenza in settore giochi’ (2) (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr.(Adnkronos) – L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli “seguendo il piano di chiusura del Governo ha gradualmente disposto la chiusura dei giochi che oggettivamente, per motivi tecnico-organizzativi o per evitare assembramenti, non potevano essere svolti a causa dell’emergenza. Ora, seguendo sempre le indicazioni del Governo per la fase 2, ha predisposto la riapertura graduale dei giochi, che andranno a riattivarsi come le altre attività. Io penso che sia un grave errore pensare che la crisi debba essere affrontata per settori separati. Siamo tutti sulla stessa barca e insieme ne usciremo, anche con gli aiuti messi a disposizione dal Governo, tra cui numerose proroghe di scadenza di pagamenti dovuti, anche neldei giochi”. Ad affermarlo è il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcelloin ...

TV7Benevento : Coronavirus: Minenna, 'pronta road map per ripartenza in settore giochi' (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: Minenna, 'pronta road map per ripartenza in settore giochi'... - Jammasrl : Coronavirus, Minenna (Adm): “Fondamentale mettere in essere ogni sforzo per contrastare il gioco illegale e clandes… - agoldsteinITA : Il 4 maggio 'come annunciato dal direttore dei Monopoli Marcello Minenna, ripartono anche Lotto e Superenalotto' ..… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Minenna Coronavirus: Minenna, 'pronta road map per ripartenza in settore giochi' Metro Coronavirus: Minenna, 'pronta road map per ripartenza in settore giochi' (2)

(Adnkronos) - "Ogni settore economico e finanziario gestito e regolamentato dal pubblico - spiega Minenna - può essere oggetto di una concorrenza ...

Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 28 aprile -2-

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,15 audizione Anci, Upi, Regioni su Def 2020 (Bilancio Camera e Senato congiunte) 9,30 audizione Confindustria su Dl Imprese (Finanze e Attivita' produttive r ...

(Adnkronos) - "Ogni settore economico e finanziario gestito e regolamentato dal pubblico - spiega Minenna - può essere oggetto di una concorrenza ...POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,15 audizione Anci, Upi, Regioni su Def 2020 (Bilancio Camera e Senato congiunte) 9,30 audizione Confindustria su Dl Imprese (Finanze e Attivita' produttive r ...