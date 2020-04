GUALTIERI 55 MILIARDI PER RIPRESA Ma tassi e burocrazia inceppano Dl Liquidità

SeratEnrico : RT @LaVeritaWeb: Gualtieri parla di 79 miliardi di nuovi fondi per il 2020/21, ma è giallo sui soldi per sospenderne 47 di clausole di salv… - fabiottofab : RT @LaVeritaWeb: Gualtieri parla di 79 miliardi di nuovi fondi per il 2020/21, ma è giallo sui soldi per sospenderne 47 di clausole di salv… - SoniaLaVera : RT @LaVeritaWeb: Gualtieri parla di 79 miliardi di nuovi fondi per il 2020/21, ma è giallo sui soldi per sospenderne 47 di clausole di salv… - Renato65497671 : Gualtieri mi fai motive. Ti farò causa. Ho mal di pancia dal ridere nel leggere. NON C’E’ NESSUN RISCHIO ITALIA COS… - webgraffiti_it : RT @danielecina: Gualtieri: 155 miliardi per imprese e famiglie S&P conferma il rating -

GUALTIERI MILIARDI Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : GUALTIERI MILIARDI