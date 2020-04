Coronavirus, in Svezia tutto aperto: più di duemila morti. Merkel agli Stati tedeschi: “Troppa fretta per la Fase 2”. Oms: “In Europa la metà delle vittime è nelle case di riposo” (Di giovedì 23 aprile 2020) Sono più di 183mila i morti a causa del Coronavirus nel mondo e oltre 2,6 milioni le persone contagiate, secondo i numeri della Johns Hopkins University che per la precisione parla di 183.440 vittime e di 2.628.916 casi a livello globale. E la metà delle vittime nel Vecchio Continente, dice il direttore regionale dell’Oms Europa Hans Kluge, erano residenti nelle case di cura. “Il quadro su queste strutture è profondamente preoccupante. È una tragedia inimmaginabile. C’è un urgente ed immediato bisogno di ripensare il modo in cui operano le case di cura oggi e nei mesi a venire”, ha aggiunto sottolineando che “le persone compassionevoli e dedicate che lavorano in quelle strutture – spesso sovraccaricate di lavoro, sotto pagate e prive di protezione adeguata – sono gli eroi di questa pandemia”. La Svezia, ... Leggi su ilfattoquotidiano Il coronavirus si puó sconfiggere : Svezia vicina all’immunitá di gregge. Un approccio agli antipodi rispetto all’Italia per salvare l’economia

