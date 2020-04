Fase 2 | pronto il Piano Colao | mascherine | distanza e lockdown locali se torna allarme 

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 aprile 2020) “Irresponsabile riaprire senza cautela”: un messaggio scandito a chiare lettere quello che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lanciato nella giornata di ieri preparando il terreno in vista della scadenza del DPCM il prossimo 4 maggio quando cioè partirà ufficialmente l’attesaDue. Si continua a lavorare senza sosta: nella mattinata di oggi, riunione del governo con il capo della task forcee, probabilmente già nel pomeriggio la convocazione della cabina di regia con gli enti. Per arrivare alla decisione finale – che sarà comunicata venerdì, o più probabilmente sabato, il governo terrà una serie di riunioni di confronto con tutti i soggetti interessati, incluse le parti sociali. NON SARA’ UN LIBERI TUTTI – Via però a facili entusiasmi: la parola d’ordine ...