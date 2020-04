Circolare su organici docenti per il prossimo anno scolastico, Anief contesta i numeri (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – “Dobbiamo adeguare gli organici”. Questo l’appello lanciato dal presidente dell’Anief Marcello Pacifico che si scaglia contro l’ultima Circolare sulle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2020/2021 emanata dal ministero dell’Istruzione. Per il sindacato i numeri previsti non sono sufficienti ed è necessario coprire con personale di ruolo tutti i posti attualmente disponibili e vacanti, superando le previsioni attuali di 24mila posti. Per farlo l’Anief chiede di confermare i precari negli attuali posti e procedere alla stabilizzazione con concorsi riservati per titoli con un esame finale a conclusione dell’anno di formazione e prova, prevedendo tale trattamento a docenti e ATA, compresi i Dsga facenti funzione, che contribuiscono da anni al funzionamento del sistema scolastico. ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – “Dobbiamo adeguare gli”. Questo l’appello lanciato dal presidente dell’Marcello Pacifico che si scaglia contro l’ultimasulle dotazioni organiche del personale docente per l’2020/2021 emanata dal ministero dell’Istruzione. Per il sindacato iprevisti non sono sufficienti ed è necessario coprire con personale di ruolo tutti i posti attualmente disponibili e vacanti, superando le previsioni attuali di 24mila posti. Per farlo l’chiede di confermare i precari negli attuali posti e procedere alla stabilizzazione con concorsi riservati per titoli con un esame finale a conclusione dell’di formazione e prova, prevedendo tale trattamento ae ATA, compresi i Dsga facenti funzione, che contribuiscono da anni al funzionamento del sistema. ...

DarioArmani : RT @PacificoTweet: #Anief su #Teleborsa - Circolare su organici docenti per il prossimo anno scolastico, il sindacato contesta i numeri ht… - PacificoTweet : #Anief su #Teleborsa - Circolare su organici docenti per il prossimo anno scolastico, il sindacato contesta i numer… - bizcommunityit : Circolare su organici docenti per il prossimo anno scolastico, Anief contesta i numeri - PacificoTweet : #SOSTEGNO #Anief impugna la circolare sugli organici 2020/21 e avvia il contenzioso nazionale per trasformare i 6… -

Ultime Notizie dalla rete : Circolare organici Circolare su organici docenti per il prossimo anno scolastico, Anief contesta i numeri QuiFinanza Circolare su organici docenti per il prossimo anno scolastico, Anief contesta i numeri

"Dobbiamo adeguare gli organici". Questo l'appello lanciato dal presidente dell'Anief Marcello Pacifico che si scaglia contro l'ultima circolare sulle dotazioni organiche del personale docente per ...

Da una buccia di banana al biometano per auto

Mangi una banana, butti la buccia nel contenitore dell'organico e qualche settimana dopo, proprio quella buccia, ti permetterà di mettere in moto l'auto. Difficile a questo punto chiamarlo rifiuto.

"Dobbiamo adeguare gli organici". Questo l'appello lanciato dal presidente dell'Anief Marcello Pacifico che si scaglia contro l'ultima circolare sulle dotazioni organiche del personale docente per ...Mangi una banana, butti la buccia nel contenitore dell'organico e qualche settimana dopo, proprio quella buccia, ti permetterà di mettere in moto l'auto. Difficile a questo punto chiamarlo rifiuto.