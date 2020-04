Ignazio La Russa e quel 25 aprile per commemorare le vittime da Coronavirus (Di domenica 19 aprile 2020) Il calendario offre ben 365 giorni (ogni quattro anni, come quello che stiamo vivendo, c’è anche un giorno in più) per decidere di commemorare le vittime del Coronavirus in Italia. Eppure, con molta sfrontatezza, il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa sfrutta l’imminente festa della Liberazione dal nazi-fascismo – che quest’anno, per motivi evidenti, non vedrà le classiche manifestazioni pubbliche – per fare propaganda attraverso una proposta alquanto controversa. La Russa sul 25 aprile, sostiene che questo giorno debba esser dedicato alla memoria delle vittime da Covid-19. LEGGI ANCHE > Ignazio La Russa dà dell’untore a un senatore del Movimento 5 Stelle VIDEO «Da quest’anno il 25 aprile diventi, anziché divisivo, giornata di concordia nazionale nella quale ricordare i caduti di ... Leggi su giornalettismo Cura Italia | per Ignazio La Russa solo promesse

Ignazio La Russa dà dell’untore a un senatore del Movimento 5 Stelle | VIDEO (Di domenica 19 aprile 2020) Il calendario offre ben 365 giorni (ogni quattro anni, comelo che stiamo vivendo, c’è anche un giorno in più) per decidere diledelin Italia. Eppure, con molta sfrontatezza, il vicepresidente del SenatoLasfrutta l’imminente festa della Liberazione dal nazi-fascismo – che quest’anno, per motivi evidenti, non vedrà le classiche manifestazioni pubbliche – per fare propaganda attraverso una proposta alquanto controversa. Lasul 25, sostiene che questo giorno debba esser dedicato alla memoria delleda Covid-19. LEGGI ANCHE >Ladà dell’untore a un senatore del Movimento 5 Stelle VIDEO «Da quest’anno il 25diventi, anziché divisivo, giornata di concordia nazionale nella quale ricordare i caduti di ...

mereu_giorgio : RT @Gladys82012839: Naaaaaaaaaaaa baffettino, possiamo commemorare il 26 aprile, o il 25 maggio. Il 25 aprile è dedicato alla liberazione… - giornalettismo : La 'provocazione' di Ignazio #LaRussa sul #25aprile per commemorare le vittime del #Coronavirus. Nel calendario ci… - velleda : RT @Deputatipd: Ignazio La Russa vuole farci cantare 'non passa lo straniero' il #25Aprile. Ci chiediamo se anche Giorgia Meloni condivida… - carlocucinotta : RT @Deputatipd: Ignazio La Russa vuole farci cantare 'non passa lo straniero' il #25Aprile. Ci chiediamo se anche Giorgia Meloni condivida… - POnesti : RT @Deputatipd: Ignazio La Russa vuole farci cantare 'non passa lo straniero' il #25Aprile. Ci chiediamo se anche Giorgia Meloni condivida… -