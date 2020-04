Folla al funerale del sindaco di Saviano. La Procura apre un’inchiesta e il governatore De Luca mette in quarantena il comune campano (Di domenica 19 aprile 2020) Malgrado i divieti, ieri, tanti cittadini a Saviano, in provincia di Napoli, sono scesi in strada al passaggio dei feretro del sindaco della cittadina, Carmine Sommese, morto ieri a 60 anni di Coronavirus. L’assembramento di centinaia di persone è finito sul web. Un’inchiesta è stata avviata dalla Procura di Nola e il presidente della Regione Campiania, Vincenzo De Luca, con un’ordinanza, ha messo il comune in quarantena. Sulla vicenda intervengono i consiglieri regionali del M5s, Valeria Ciarambino e Gennaro Saiello, che hanno annunciato una interrogazione regionale e un esposto alla Procura della Repubblica “affinché si faccia piena luce su una vicenda gravissima, le cui conseguenze rischiano ora di gravare sulla cittadinanza”. “Le autorità di Saviano – sottolineano – non potevano oltraggiare nella maniera ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - folla al funerale del sindaco : il comune di Saviano dichiarato zona rossa

Folla al funerale del sindaco - il comune di Saviano diventa zona rossa. Il governatore De Luca : “Decisione inevitabile”

stanzaselvaggia : Molto male. - RaiNews : In #Campania folla a funerale. Il Prefetto di #Napoli: molto grave - fattoquotidiano : Folla al funerale del sindaco, il comune di Saviano diventa zona rossa. Il governatore De Luca: “Decisione inevitab… - faber65c : RT @covidiamo: #Coronavirus: folla per funerale del sindaco di #Saviano, in strada in 200. Il sindaco e primario all'ospedale di #Nola è mo… - matteociminari : Per colpa di questi IDIOTI bisogna mettere ZONA ROSSA tutta L'ITALIA -