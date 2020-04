Il «fragile successo temporaneo» della Germania (Di giovedì 16 aprile 2020) «Un fragile successo temporaneo» – così Angela Merkel ha definito i risultati ottenuti in Germania nella gestione della pandemia, durante la conferenza stampa di mercoledì sera. Come ha dichiarato anche Lothar Wieler, il presidente del Robert Koch Institut, grazie alle misure messe in campo in queste settimane sono stati raggiunti due traguardi importanti: separare la diffusione del coronavirus dall’ondata della normale influenza, in modo da non sovrapporre i dati e avere un quadro più preciso dell’epidemia, e rafforzare il sistema sanitario aumentando il numero di unità di terapia intensiva e trattamento delle vie respiratorie disponibili. Il lockdown, finora ha funzionato: ma come ha ricordato la Cancelliera, non è ancora il momento di abbassare la guardia, e per questo motivo le disposizioni generali ... Leggi su linkiesta In Germania scuole aperte da maggio - Merkel : “Successo fragile - dobbiamo convivere col Covid-19” (Di giovedì 16 aprile 2020) «Un» – così Angela Merkel ha definito i risultati ottenuti innella gestionepandemia, durante la conferenza stampa di mercoledì sera. Come ha dichiarato anche Lothar Wieler, il presidente del Robert Koch Institut, grazie alle misure messe in campo in queste settimane sono stati raggiunti due traguardi importanti: separare la diffusione del coronavirus dall’ondatanormale influenza, in modo da non sovrapporre i dati e avere un quadro più preciso dell’epidemia, e rafforzare il sistema sanitario aumentando il numero di unità di terapia intensiva e trattamento delle vie respiratorie disponibili. Il lockdown, finora ha funzionato: ma come ha ricordato la Cancelliera, non è ancora il momento di abbassare la guardia, e per questo motivo le disposizioni generali ...

