Coronavirus, Lamorgese: “Dai cittadini prova di maturità e responsabilità. Occorre proseguire su questa strada per non vanificare gli sforzi compiuti finora” (Di martedì 14 aprile 2020) In occasione delle festività pasquali, da venerdì 10 aprile a lunedì 13, sono stati impiegati ogni giorno sull’intero territorio nazionale, fa sapere in una nota il Viminale, circa settantamila operatori delle forze di polizia che hanno controllato più di un milione persone per verificare e garantire il rispetto delle limitazioni agli spostamenti adottate per il contenimento del virus Covid-19. Alle attività di presidio del territorio ha partecipato anche personale delle Forze armate e delle polizie locali. I cittadini sanzionati (qui i dati) sono stati poco più di 53 mila, appena il 5 % dei controllati. “I cittadini hanno offerto una grande prova di maturità – ha dichiarato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese – e di responsabilità, dimostrando di avere piena consapevolezza della ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus : dal 14 aprile riaprono certe attività. Lamorgese preoccupata per possibili infiltrazioni organizzazioni criminali

