Fresi e Benvenuti | sasso da cavalcavia colpisce auto degli attori Vettura distrutta

Sasso lanciato dal cavalcavia colpisce un’auto : a bordo c’erano gli attori Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti : I due attori della serie tv Sky “I delitti del Bar Lume” Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti sono stati colpiti da un Sasso lanciato da un cavalcavia dell’A25 mentre a bordo della loro auto erano diretti a Roma. L’incidente è avvenuto mentre viaggiavano in autostrada, all’altezza di Avezzano, come riferisce Il Messaggero: la pietra ha centrato il parabrezza distruggendolo e poi è finita nell’abitacolo. I due ...

