Tiziano Ferro scrive una lettera a Fiorello: “Ti chiedo scusa, torno a fare il cantante” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tiziano Ferro ha offeso Fiorello al Festival di Sanremo 2020, il cantante gli ha chiesto scusa Nelle ultime ore non si fa che parlare delle scuse pubblice che Tiziano Ferro ha rivolto a Fiorello. Nel corso della seconda serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo, il cantante intorno all’una di notte ha consigliato allo showman di non dilungarsi troppo con le sue prestazioni sul palco dal momento che la serata è già piuttosto lunga. Con ironia il cantante, rivolgendosi a Fiorello, ha detto: “Possiamo fare qualcosa domani? Hashtag #Fiorellostattezitto“. Un hashtag che è subito diventato virale sui social, in molti hanno pensato che tra i due non corra buon sangue dietro le quinte. Tiziano Ferro ha subito messo a tacare i pettegolzzi scrivendo una lettera di scuse a Fiorello. Il cantante tramite una Instagram Stories ha mostrato la lettera ai suoi tantissimi fan. Queste ... nonsolo.tv

