Sondaggi, un italiano su due pensa che le Sardine siano «destinate a scomparire» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Per il 50% degli italiani le Sardine, appena nate, sono già in via di estinzione. Lo rivela l’ultimo Sondaggio Ipsos, realizzato per la trasmissione DiMartedì. Alla domanda «Le Sardine incideranno ancora sulla politica italiana nei prossimi mesi?», uno su due ha risposto «No, sono un fenomeno destinato a scomparire». Mentre per il 39% sono «destinate a durare». Per quanto riguarda invece il governo Conte per il 47% «durerà a lungo», mentre per il 39% «è destinato a cadere presto». Per quanto riguarda le Sardine, nei giorni scorsi il movimento è finito al centro della polemica per la foto con i Benetton che lo stesso fondatore Mattia Santori ha definito «un errore». A peggiorare la situazione poi la scissione avvenuta in seno al movimento romano con l’attivista Stephen Ogongo che ha dichiarato di non voler fare più riferimento «ai quattro fondatori di ... open.online

