Napoli, vandali nella stazione metro di Salvator Rosa danneggiano il ‘Vesevo’ di Cucchi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) vandali in azione all'interno della stazione di Salvator Rosa della Linea 1 della metropolitana di Napoli: danneggiato anche il "Vesevo" dell'artista Enzo Cucchi. La consigliera Rosanna Laudanno: "Questo episodio è solo la conseguenza di un lassismo che cerchiamo di combattere con i cittadini del posto". fanpage

