CorMez: allenamenti duri con Gattuso, qualcuno ha vomitato in allenamento (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La partecipazione corale alla fase difensiva, che Gattuso ha chiesto al Napoli, richiede un grande sforzo fisico. Per questo gli allenamenti, con il tecnico, sono durissimi. Tanto da aver portato qualche giocatore del Napoli a vomitare in allenamento. Lo racconta il Corriere del Mezzogiorno. “Il Napoli di Ancelotti copriva il campo accettando anche d’allungarsi e cercando poi di ribaltare l’azione con l’accelerazione degli uomini di squilibrio, Gattuso, invece, ha costruito una squadra che in fase di non possesso sta in circa 23 metri di campo, non concede il campo aperto ma punta ad avere equilibrio mantenendo le distanze e con la partecipazione corale di tutti alla fase difensiva. Una filosofia di calcio che ha bisogno di tanta energia atletica, perché bisogna percorrere molti più chilometri soprattutto senza palla. Gli azzurri hanno dovuto superare la «soglia della fatica», ... ilnapolista

