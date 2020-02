Infortunio Verdi, fastidio ai flessori: necessari degli accertamenti (Di lunedì 3 febbraio 2020) Infortunio Verdi, fastidio ai flessori per il rifinitore del Toro: necessari degli accertamenti per valutare l’entità del problema Piove sul bagnato, in casa Toro. La disastrosa trasferta di Lecce, oltre ad un imminente cambio in panchina, ha infatti lasciato in eredità ai granata anche un’infermeria sempre più affollata. Ad unirsi ai tanti indisponibili, suo malgrado, anche Simone Verdi. Il fantasista ex Napoli si è accasciato al suolo del Via del Mare a metà primo tempo per un problema ai flessori della coscia sinistra: l’entità dell’Infortunio – ha fatto sapere la società attraverso una nota ufficiale – verrà valutata nei prossimi giorni attraverso accertamenti specifici. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

sscalcionapoli1 : Torino, infortunio muscolare per Verdi - Noovyis : (Torino, infortunio muscolare per Verdi. Il report medico) Playhitmusic - - aduz72 : Ciliegina sulla torta di oggi l’infortunio di #Verdi ... che se va bene starà fuori un mese .. Ma noi pensiamo a sf… -