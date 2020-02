GF Vip, Salvo Veneziano torna all’attacco: cosa succede fuori dalla casa (Di lunedì 3 febbraio 2020) Salvo Veneziano torna all’attacco dopo la squalifica al Grande Fratello Vip. Come tutti sanno il concorrente, famoso per aver partecipato al primo Grande Fratello della televisione italiana, è stato espulso dalla casa per aver pronunciato parole sessiste nei confronti dell’influencer Elisa De Panicis. “Chiedo scusa a tutti, compresa la mia famiglia, ma sono modi di esprimersi in siciliano, era un gesto goliardico. . aveva raccontato dopo l’eliminazione – Sono stato massacrato, sono termini che non si usano, ho fatto molto male alla mia famiglia, mia figlia è stalkerizzata, le dicono di stare attenta al padre, mi dispiace per la mia famiglia. Mi sono lasciato andare a frasi inaccettabili. Ma ho chiesto scusa e non so cosa altro posso fare”.



