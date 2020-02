02/02/2020: la domenica palindroma (Di domenica 2 febbraio 2020) Stefano Bartezzaghi su Repubblica oggi ci spiega cos’è una data palindroma a partire dalla data di oggi, 02/02/2020: Le date si possono scrivere in moltissimi modi e quindi sono molti i modi che hanno per essere o non essere dei palindromi. Quella di oggi è così particolare che funziona anche se si antepone l’anno: 2020/02/02. Come in un codice binario innovativo alterna infatti lo zero e il due (anziché l’uno), pare un alfabeto di sole due lettere in cui si finisca per pronunciare sempre la stessa parola. Ma sappiamo bene che le cifre non sono solo due: sono nove. Nel loro continuo combinarsi prendono e cambiano configurazioni, come i frammenti colorati che possono incantare in un caleidoscopio. Ma che cosa vuol dire che la data di oggi è un palindromo? Viviamo in un mondo che non fa altro che cercare di dare senso ai numeri e, anzi, di trarre dai numeri il senso della vita. È ... nextquotidiano

