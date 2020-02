No! Questo non è il video del mercato cinese di Wuhan dove sarebbe nato il Coronavirus (Di sabato 1 febbraio 2020) Circola un video, pubblicato da diversi canali Youtube e da utenti sui social come Twitter e Facebook, dove verrebbe mostrato il mercato di Wuhan, in Cina, dove sarebbe nato il Coronavirus 2019-nCoV. Vengono mostrate numerose specie animali in vendita per la loro carne, inclusi i due inizialmente considerati «origine» del virus e cioè pipistrelli e i serpenti, ma sappiate che vi stanno prendendo in giro. Youtube Il video intitolato «Corona virus ecco dove è nato..pipistrelli nel mercato cinese» Non sono mancati i commenti delle persone indignate, schifate dal vedere in vendita pipistrelli e animali che non sono presenti comunemente nelle nostre tavole. Con l’arrivo di Questo nuovo ceppo di Coronavirus vedere queste scene è senz’altro più suggestivo e basterebbe un qualsiasi mercato asiatico per farvi credere che sia quello di Wuhan. Infatti, Questo non lo è. Nei ... open.online

NetflixIT : Questo thread ci sta spezzando in due? Sì. Siamo pronti per domani? No. Uscirà alle 09:00? Sì. Saremo emotivamente… - Marcozanni86 : Ma vergognatevi! Ormai questo giochetto non funziona più, e anche per questo #oggivotoLega più che mai!! No ai rica… - CarloCalenda : No Matteo. La destra è più forte di sempre e continuerà a crescere perché questo governo, come peraltro ripeti tutt… -