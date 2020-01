Fermato autocarro trasportante materiali pericolosi: due denunciati (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma – Trasportavano illegalmente un vasto carico di rifiuti speciali pericolosi all’interno di un furgone: due uomini sono stati fermati da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, XIV Gruppo Monte Mario, in una via adiacente il Parco di Santa Maria della Pieta’, durante alcuni controlli mirati alla repressione degli illeciti ambientali. All’interno del mezzo sono stati trovati quintali di ferro, batterie esauste di piombo, componenti di condizionatori industriali e un cospicuo quantitativo di parti meccaniche riconducibili a lavorazioni di officine (pastiglie per freni, dischi freno, candele per auto). Gli agenti, diretti dalla Dirigente Olivia Sordoni, hanno proceduto al sequestro dell’autocarro e del materiale rinvenuto, tutto completamente intriso di sostanza oleosa. I due responsabili, di 55 e 61 anni, sono stati denunciati ... romadailynews

