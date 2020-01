Milan è fatta per Alexis Saelemaekers, esterno preso dall’Anderlecht (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Milan ha chiuso la trattativa con l'Anderlecht per Alexis Saelemaekers, esterno destro classe 1999. Il calciatore arriverà con la formula del prestito oneroso, da 3,5 milioni di euro, più obbligo di riscatto a giugno, i rossoneri sborseranno altri 3,5 milioni di euro. Saelemaekers è un giocatore duttile e può giocare sia in difesa che a centrocampo. fanpage

DiMarzio : #Piatek, è fatta con l'#HerthaBerlino. L'attaccante lascia il #Milan - Gazzetta_it : Milan, fatta per #Saelemaekers: in prestito con obbligo dall’ #Anderlecht - CalciomercatoRP : RT @FabioGatto10: È fatta per #Saelemaekers al #Milan. #calciomercato @CalciomercatoRP @AttilioMalena -