Emma Marrone cambia look dopo la malattia (Di giovedì 30 gennaio 2020) Emma Marrone è stata confermata come una delle ospiti del Festival di Sanremo, in partenza il 4 febbraio prossimo. La cantante pugliese rivela in anteprima che si presenterà in modo inaspettato: infatti non sarà più bionda. Emma racconta la difficile malattia A Sette, il settimanale de Il corriere della sera, Emma Marrone rivela che sul palco dell’Ariston non sarà più bionda: “dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi. Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda. L’importante è sapere che sono bionda dentro”. La vincitrice di Amici vuole anche ricordare il difficile periodo che l’ha costretta ad un periodo di riposo dalla sua passione, la musica. “Non ho avuto timore di espormi troppo, condividendo con il pubblico la malattia: non potevo non dirlo, qualcuno aveva comprato voli e alberghi per esserci”, confessa ... thesocialpost

