Sanremo, Marco Masini: il testo della canzone “Confronto” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Marco Masini a Sanremo 2020: il testo e la recensione del brano “Confronto” Dopo tre anni dalla sua ultima apparizione sul palco dell’Ariston quest’anno Marco Masini è in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2020 con la canzone “Confronto”. Il cantautore toscano nella sua lunga carriera ha calcato ben 8 volte il palco del Teatro Ariston e quest’anno ritorna nuovamente al Festival della canzone italiana che andrà in onda con la conduzione di Amadeus da martedì 4 a sabato 8 febbraio. Il testo della canzone è disponibile sul numero di Tv Sorrisi e Canzoni del 28 gennaio, mentre su quello uscito il 21 gennaio è stata pubblicata una piccola recensione della canzone di Marco Masini “Confronto” per il Festival di Sanremo sul quale viene anticipato: “È un dialogo di un uomo allo specchio. Il confronto è con noi stessi e con gli ... lanostratv

cartona_vanna : RT @queenmarii1993: Girone A 'i vincitori' - Marco Carta [la forza mia] - Lele [ora mai] - Mahmood [soldi] - Marco Mengoni [l'essenziale]… - FulviaFrongia : RT @queenmarii1993: Girone A 'i vincitori' - Marco Carta [la forza mia] - Lele [ora mai] - Mahmood [soldi] - Marco Mengoni [l'essenziale]… - marco_racchella : Per il Settimo anno consecutivo nella settantesima edizione del @SanremoRai nella edizione #Sanremo2020… -