Allarme in autogrill a Pistoia. Asl: “caso sospetto di Coronavirus” (Di martedì 28 gennaio 2020) Una turista cinese si è sentita improvvisamente male ed è svenuta in un’area di servizio vicino a Pistoia. E’ subito scattato l’Allarme per l’eventualità di Coronavirus. Mentre la donna veniva soccorsa, l’intero autogrill è stato fatto evacuare e poi chiuso alla clientela in attesa delle verifiche del caso. Allarme Coronavirus in Italia. Una donna cinese … L'articolo Allarme in autogrill a Pistoia. Asl: “caso sospetto di Coronavirus” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

